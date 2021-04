Il Napoli è concentrato sul finale di campionato per centrare il traguardo e ritornare l'anno prossimo in Champions League. In vista della nuova stagione, però, c'è una grossa incognita riguardo la permanenza di alcuni elementi fondamentali. Su tutti Koulibaly e Fabián Ruiz.



Entrambi hanno fatto sapere a De Laurentiis di voler fare nuove esperienze. La cessione di Koulibaly porterebbe nelle casse 50-60 milioni e soprattutto l'alleggerimento del monte ingaggi, tagliando i 12 milioni lordi (6 netti) che guadagna il difensore senegalese. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport