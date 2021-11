Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, si racconta a Diletta Leotta ai microfoni di Dazn: “Al mio primo giorno a Napoli, quando sono venuto a firmare, ho pranzato con Benitez. Ha subito schierato 11 bicchieri e mi faceva vedere i movimenti del difensore e come mi sarei dovuto muovere in campo”.





SU BENITEZ - “Quell’anno con lui è stato veramente bellissimo per me, ho giocato tanto i primi sei mesi poi dopo la sosta ho giocato meno: mi ha fatto capire che dovevo studiare bene il calcio italiano perché era diverso da quello a cui ero abituato. Lo devo ringraziare perché mi ha fatto crescere tanto. Mi ricordo pure che, ai tempi del Genk, per due volte gli ho attaccato il telefono. Mi ha chiamato dicendomi “sono il signor Benitez”, io pensavo che fosse lo scherzo di un mio amico. Quindi ho buttato giù, lui mi ha richiamato e ho di nuovo buttato giù. Poi mi ha chiamato il mio manager per dirmi che Rafa Benitez stava provando a chiamarmi. Mi sono scusato almeno 100 volte, ero molto sorpreso e felice”.