Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Milan: "Penso che la squadra abbia fatto bene oggi, abbiamo subito due gol su due tiri in porta degli avversari. Comunque abbiamo visto che questa squadra ha mentalità, lavoriamo tutti l'uno per l'altro. Quando vediamo un Napoli così sappiamo che possiamo andare anche più avanti. Ancelotti? Non mi piace paragonare i mister, ha vinto dappertutto in Europa, ci porta mentalità, dopo il primo gol sapevamo di poter ribaltare questa partita. Questo gruppo è cresciuto molto, dobbiamo continuare così".