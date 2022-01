Kalidou Koulibaly è impegnato in Coppa d'Africa. Il suo Senegal oggi alle 14 italiane scenderà in campo contro la Guinea ma lui non potrà prendere parte al match. Il difensore del Napoli infatti è positivo al Covid-19 dall'8 gennaio.



Sarebbero sorti dei problemi dal Camerun (sede della competizione). Stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, avrebbe minacciato di abbandonare la Coppa d'Africa in seguito ad alcuni screzi con lo staff medico. La sua richiesta è di accelerare i tamponi nella speranza di risultare negativo il prima possibile.