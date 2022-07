Dopo l'addio di Insigne, quello (momentaneo o permanente) di Mertens, si avvicina un altro saluto di altissimo livello.il contratto del senegalese scadrà tra un solo anno, il prossimo 30 giugno 2022. Il rinnovo non è tanto vicino, con il ds Giuntoli che è stato molto chiaro nella conferenza di sabato: proposti 6 milioni per 5 anni più un futuro da dirigente per Kouli. Offerta messa in stand-by da parte del calciatore che ha deciso di prendersi un po' di tempo.- Su Koulibaly è piombato in maniera importante il Chelsea. Il club inglese è alla ricerca di un nuovo difensore e lui rappresenta l'identikit ideale per rinforzare il reparto arretrato. Il suo agente, Fali Ramadani, ha parlato prima con la Juventus e poi proprio con il Chelsea. In Italia è difficile, se non impossibile, trasferire Koulibaly, così ecco intensificati i contatti con i Blues. Proprio. Nel frattempo attorno al giocatore c'è un alone di mistero, dato che era atteso l'ultima notte ma. L'ex Genk ha già preso la sua decisione,mentre il presidente De Laurentiis la prenderà nei prossimi giorni e valuterà se dire sì alla proposta degli inglesi o fare muro.- Il giornalista francese Romain Collet-Gaudin ha intercettato Koulibaly e ha riportato le sue parole riguardo il trasferimento al Chelsea:Dichiarazioni che sanno praticamente d'addio.- La partenza di Koulibaly lascerà un vuoto importantissimo, che in un modo o nell'altro andrà colmato. Diversi i giocatori seguiti per sostituirlo. In primis c'èPiù complicata la pista che porterebbe a, pronto a firmare il rinnovo con il Bayer Leverkusen. Da non sottovalutare l'idea, in scadenza con la Fiorentina. Nel frattempo il Napoli sta chiudendo per l'arrivo di Ostigard dal Brighton, ma non andrà a sostituire Koulibaly.