Come racconta Il Mattino, Koulibaly, dopo lo sfortunato autogol con la Juventus, è pronto a tornare ai suoi livelli, dopo una pausa rigenerativa: "Vive a Posillipo nella vecchia casa di Albiol, a Napoli tutti gli vogliono bene: tutti ieri gli hanno regalato un sorriso, lo stesso che il senegalese regala a tutti quelli che incontra quando fa rientro a casa. Il giorno dopo la grande amarezza: un mix di emozioni per Koulibaly, il top player assoluto del Napoli, che ha condannato gli azzurri nella partita più attesa. Il primo ad assolverlo è stato Ancelotti, a rincuorarlo per l’errore che a caldo lo ha segnato moltissimo: mani tra i capelli e poi disteso sul prato dell’Allianz Stadium. A fine partita tra i primi a rincuorarlo è stato Chiellini, entrato in campo con le stampelle, e poi la stessacosa hanno fatto un po’ tutti gli avversari juventini".