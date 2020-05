Dopo sei stagioni in cui si è vista una crescita incredibile, potrebbe essere questa l'ultima in maglia azzurra di Kalidou Koulibaly. Non mancano le squadre interessate al difensore senegalese e già quest'estate potrebbe essere decisiva per un suo trasferimento.



Si è parlato tanto di PSG negli ultimi mesi, ma dalla Francia c'è poco ottimismo. Secondo quanto riportato da Le10Sport, Koulibaly avrebbe già rifiutato un'offerta di 12 milioni di euro l'anno per cinque stagioni da parte del club parigino. Il difensore del Napoli infatti preferirebbe un'esperienza in Premier League, specialmente al Liverpool. I Reds vogliono portarlo in Inghilterra ma attualmente le richieste di De Laurentiis sono ancora alte. Nei prossimi mesi, però, 70 milioni potrebbero bastare per portarlo lontano dal Vesuvio.