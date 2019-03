NapolI in pieno controllo del match, ma al 25′ il difensore Kalidou Koulibaly si è fatto ammonire ingenuamente: un giallo pesante per l'azzurro, che era diffidato e salterà il match di ritorno alla Red Bull Arena. Stesso discorso per il compagno di reparto Nikola Maksimovic, sempre per un fallo da giallo in diffida: nemmeno per il serbo ci sarà il ritorno.