Il PSG fa sul serio per portare Kalidou Koulibaly in Francia. Il difensore senegalese potrebbe prendere il posto di Thiago Silva a Parigi, anche se non c'è stata ancora un'accelerata decisiva. Ma l'offerta da parte del PSG si avvicina alle richieste di De Laurentiis, anche se va definita al meglio la formula con la quale il club di ​Al-Khelaïfi vorrà acquistare Koulibaly. Sarà decisiva questa settimana per capire se la trattativa potrà andare a buon fine.



Intanto il Napoli pensa già a come reinvestire la grossa somma che potrebbe essere incassata dalla cessione di Koulibaly. In primis va rimpiazzato con un altro giocatore in quel ruolo. C'è Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, che è seguito da tempo dal club azzurro. Ma non solo: per il 4-2-3-1 serve un centrocampista bravo a stare nei due della mediana e così si potrebbe sferrare l'attacco decisivo per Jordan Veretout. Lo riporta Tuttosport.