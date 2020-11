Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rijeka: "Critiche dopo il Milan? Non ho niente da rispondere, era una partita importante. Peccato averla persa, sappiamo cosa abbiamo sbagliato. La mentalità è ciò che è mancato, ma a livello di leadership non è stato un problema. Ci sono stati episodi".



SULLA DIFESA - "Abbiamo concesso poco, ha fatto due gol difficili Ibra, è difficile da marcare. A livello tecnico-tattico abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, è mancato solo il gol. Vedo le critiche come motivazioni, vogliamo dimostrare che non siamo quello che tutti dicono oggi e che non ci sono problemi con l'allenatore o lo staff".



SU GATTUSO - "Siamo al 100% con lui, non c'è nessun dubbio. Il resto delle cose che si dicono mi motivano, lo dimostreremo in campo. Abbiamo perso contro la capolista e tutti fanno polemiche. Vuol dire che la gente ha paura di noi, dobbiamo essere consapevoli di questo, lo dimostreremo in campo domani e domenica".