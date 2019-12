Al termine del 4-0 sul Genk, Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky: "Cercavamo la vittoria da tempo, era un momento difficile in cui avevamo perso fiducia. Vedere lo stadio triste mi dava fastidio, è stato bello dare gioia ai tifosi".



SU ANCELOTTI - "Non lo decidiamo noi. Il gruppo è consapevole della situazione, abbiamo perso fiducia. La situazione si risolve solo se restiamo uniti e i tifosi stanno con noi. Ancelotti fa tutto per aiutarci, sono e sarà con lui. Un gesto del presidente? Non ci pensiamo è una cosa difficile da gestire. Facendo bene sul campo il presidente farà il gesto che deve fare".



SU INSIGNE - "Lo vedo tranquillo. Se la squadra non va bene si parla dei singoli, ma nel riscaldamento Insigne ci ha aiutati. E' tranquillo, ma tornerà un grande giocatore".