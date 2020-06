Il futuro di Koulibaly non sembra essere ancora azzurro Napoli. Il giocatore a fine stagione probabilmente saluterà. La futura squadra ancora non è nota, però le sirene della Premier League si fanno sentire.



L'edizione odierna de' Il Mattino racconta di De Laurentiis che avrebbe precisato a Ramadani (agente del giocatore) che per la cessione di Koulibaly occorreranno almeno 90 milioni. L'unica squadra al momento in corsa sembrerebbe il Manchester City. Il Napoli ha pronte due alternative: la prima è Gabriel del Lille (25 milioni), la seconda è Milenkovic della Fiorentina, per il quale è stato fatto un sondaggio.