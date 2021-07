La necessità di ridurre il tetto ingaggi del Napoli porta Koulibaly ad essere tra i candidati principali per una cessione. Il difensore senegalese guadagna 6 milioni di euro a stagione e le offerte non mancano.



Koulibaly ha chiesto un incontro con De Laurentiis per chiarire definitivamente la propria posizione. La società ad oggi lo valuta 50 milioni di euro, però nessuno sembra essere disposto ad andare oltre i 35-40 milioni. Così due le opzioni: la cessione creando condizioni più agevoli per i possibili acquirenti o la permanenza, magari rinnovando. I due ne parleranno a Dimaro, dove oggi arriveranno entrambi per il ritiro del Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.