Il Napoli ha subito una grossa perdita in questo finale di stagione, ovvero quella di Koulibaly. Il difensore seneglese è uscito malconcio dalla gara contro il Cagliari di undici giorni fa e la speranza è quella di riaverlo per l'ultima di campionato contro il Verona. Il suo futuro è fortemente in bilico e potrebbe essersi chiusa l'avventura con il Napoli.



A Koulibaly piacerebbe fare un'esperienza all'estero. Attratto dalla Premier League, potrebbe esserci le offerte da parte di Manchester United, City e Liverpool. Questa volta, però, se dovesse insistere per la cessione De Laurentiis potrebbe accontentarlo. Anche per abbattere il tetto ingaggi, con lo stipendio di Koulibaly che al lordo raggiunge i 12 milioni di euro. Per sostituirlo il Napoli segue con attenzione Francisco Montero, difensore dell'Atletico Madrid in prestito al Besiktas. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.