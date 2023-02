È il concetto di squadra che sta facendo volare il Napoli e il comportarsi sempre come tale. Lo ribadisce ogni volta che può Luciano Spalletti, artefice di un’edizione degli azzurri che sta facendo sognare i suoi tifosi. Un nuovo esempio di un gruppo consolidato e pronto a tutto arriva durante l’andata degli ottavi di finale in casa dell’Eintracht Francoforte.



Sullo 0-0, Osimhen si procura un calcio di rigore: dal dischetto va Kvaratskhelia che però si fa ipnotizzare da Trapp. Potrebbe essere il bivio della stagione azzurra eppure così non è. Il Napoli infatti riordina le idee e passa in vantaggio solo qualche minuto dopo.



Ma torniamo al penalty sbagliato. Il georgiano dopo l’errore è affranto, da solo, a capo chino. La reazione di Osimhen però spiega tanto di questa squadra. Il bomber infatti gli si avvicina e, con un gesto fraterno, lo va subito a consolare. Gli alza la testa, lo incoraggia, gli sussurra qualcosa e lo invita a reagire prontamente. Anche così si vincono partite e trofei.