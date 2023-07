La grande sorpresa dell'ultima stagione non può che portare il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano si è preso immediatamente la Serie A a suon di gol, assist giocate e andando a conquistare il titolo di miglior giocatore del campionato. Il Napoli se lo gode, eccome, avendolo scovato per appena 10 milioni e oggi il suo valore è cresciuto enormemente. Una valutazione di oltre 100 milioni ma De Laurentiis non ascolta offerte per il numero 77, non è sul mercato.



IL RINNOVO - Dopo diverse chiacchierate con l'agente di Osimhen, quello di Zielinski e quello dei vari Politano e Di Lorenzo, per De Laurentiis è tempo di un altro incontro: oggi a Dimaro, ad assistere all'amichevole del Napoli contro la Spal, c'è anche Mamuka Jugeli, agente di Kvara. Il georgiano ha un contratto che lo lega all'azzurro fino al 2027 con un ingaggio da soli 1,4 milioni a stagione. L'idea è quella di premiare il giocatore andandogli a corrispondere uno stipendio bene o male raddoppiato (circa 2,5-2,8 a stagione) prolungando di un ulteriore anno (scadenza 2028, dunque).