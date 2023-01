vince nel segno dieddiventando campione d'inverno con due giornate d'anticipo. Sono sette adesso i punti di vantaggio su Juve e Milan che inseguono, un margine importante maturato soprattutto grazie ad un avvio di stagione pazzesco. Sotto i colpi anche die già tra i gioielli più interessanti del nostro campionato. Eppure il georgiano non è rientrato al meglio, questi due mesi di sosta non gli hanno fatto bene.- L'impatto è stato incredibile per Kvara, un avvio di stagione da trascinatore vero a suon di giocate, dribbling, gol, assist e rigori procurati. Un rendimento che ha fatto superare in fretta l'addio di Insigne. L'ultima uscita per l'ex Dinamo Batumi registra un gol e due assist nel 4-0 contro il Sassuolo lo scorso 29 ottobre, prima di fermarsi causa lombalgia. Il problema è chiaramente smaltito, peròQualche campanello d'allarme si era visto nelle amichevoli di dicembre per concretizzarsi tra le sfide contro l'Inter e la. L'esterno georgiano non ha la brillantezza di qualche mese fa, la forma non è delle migliori e manca anche la lucidità negli ultimi metri.- È chiaramente una questione di tempo perché Kvaratskhelia ha dimostrato di avere talento da vendere nei suoi primi tre mesi napoletani. Ora però è il momento di riprendersi la scena. L'opportunità è ghiotta,In una partita speciale servirà un giocatore speciale e