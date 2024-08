AFP via Getty Images

Napoli, Kvaratskhelia: "Da padre ho più energie, Conte una garanzia"

un' ora fa



Queste le parole del fantasista del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, ai microfoni di DAZN: "Essere diventato padre mi ha dato grande energia, credo di averlo dimostrato sul campo durante la partita. Avevo una gran voglia di scendere in campo e di dare il mio contributo alla causa per portare a casa una vittoria già molto importante. Sono un calciatore che ha sempre voglia di imparare cose nuove, di apprendere nozioni utili per proseguire il mio percorso di crescita. E avere Conte in panchina è sicuramente una garanzia. Speriamo di toglierci delle grandi soddisfazioni per tutto l'arco del campionato".