Napoli, Kvaratskhelia di nuovo in gruppo: le ultime in vista del Monza

Come previsto,Il calciatore georgiano, vittima di una forte contrattura all’adduttore della gamba sinistra nella finale playoff per l’Europeo contro la Grecia del 26 marzo scorso,Questa la nota diffusa dal club azzurro sul proprio sito ufficiale: "Kvaratskhelia e Ngonge hanno lavorato in gruppo. Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra".- Se anche nella rifinitura prevista per domani, prima della partenza per Monza, Kvaratskhelia sosterrà lo stesso lavoro tattico dei compagni senza alcun tipo di problema, sarà certamente lui a completare il tridente offensivo insieme a Politano e Osimhen. Secondo quelle che sono le indicazioni provenienti da Castelvolturno infatti,, oggetto misterioso del mercato estivo del Napoli, impiegato soltanto per 331 minuti complessivi da inizio campionato. Come riporta la nota del Napoli, il trequartista daneseIl Napoli arriva al match dell’U-Power Stadium dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta (0-3) di sabato scorso, che l’ha fatto precipitare al settimo posto in classifica.