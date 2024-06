Kvaratskhelia glissa sul futuro: "Deciderò dopo gli Europei". E gioca con i parastinchi del Napoli

AFP via Getty Images

LE PAROLE DELL'AGENTE DI KVARA

non ha alcuna intenzione di pensare ora al proprio futuro, che sia ancora ao lontano dalla Campania: "".L'attaccante classe 2001 ha fatto il suo debutto acontro laperdendo contro la, ma il cammino è solo iniziato e la nazionale guidata da Willy Sagnol cercherà di ottenere nei due rimanenti impegni del girone, contro Repubblica Ceca e Portogallo, i punti necessari per accedere agli ottavi di finale.Nei giorni scorsi avevano fatto rumore le parole dell'agente("Vuole andarsene, niente peggio di restare al Napoli"), al quale aveva fatto seguito la dura risposta della società campana ("Contratto di altri tre anni. Decide il club"). Nella giornata di oggi, invece, si era ipotizzato un blitz della dirigenza del Napoli per provare ad aprire un dialogo, ma le parole di Kvara fanno capire come il vertice non sia ora in agenda, almeno per lui.

NAPOLI, POSSIBILE BLITZ IN GERMANIA PER KVARA

- Al termine della sfida tra la sua Georgia e la Turchia, Kvaratskhelia è intervenuto a Sky Sport e dribblato le domande sul proprio futuro: "Siamo un po' delusi, potevamo fare di più. Questo è il calcio, dobbiamo lottare fino alla fine. Meritavamo di più, la squadra ha fatto bene, siamo stati compatti in fase difensiva. Tutti abbiamo dato il massimo.Sto bene, sono concentrato unicamente sulla nazionale. Dopo gli Europei deciderò sul mio futuro, ma ora non ci sto pensando perché voglio dare in campo tutto quello che ho per aiutare la mia nazionale. E' quello che sto provando a fare, non sto pensando al resto e a quello che si dice. Sono concentrato al 100% sulla nazionale".

#Kvara anche in nazionale col parastinchi del #Napoli... Alla faccia del padre e dell'agente! pic.twitter.com/Epd7PHENJ6 — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) June 18, 2024

- Il futuro resta in dubbio, nel frattempo però Kvaratskhelia porta ancora il Napoli addosso, anche agli Europei: come si vede dalle immagini televisive e dagli screenshot diventati virali sui social, contro la Turchia il georgiano ha giocato indossando i parastinchi della società azzurra.