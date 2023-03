Secondo quanto afferma CalcioNapoli24, Khvicha Kvaratskhelia sarà oggetto di un'offerta di rinnovo da parte del Napoli a 1 milione in più rispetto alla cifra attuale. Quindi, conti alla mano, l'idea è quella di proporre 2,5 milioni con bonus più ricchi in aggiunta. Le parti si risentiranno ad aprile per fare punto della situazione: e allora si potrà cominciare una trattativa.