Non è partito come lo scorso anno ma ogni volta cheva in campo diventa sempre il principale pericolo per le difese avversarie.e ora Walter Mazzarri vuole ripartire proprio da lui, dal giocatore più talentuoso che si ritrova a disposizione per risollevare le sorti azzurre. Lo sa anche De Laurentiis che inizia a programmare con lui il futuro, conE lo ha confermato anche l'agente del calciatore, sottolineando i buoni rapporti con il presidente e parlando con certezza di un nuovo contratto.- Nessuna fretta da parte del Napoli perché Kvaratskhelia è legato ai colori azzurri fino al 2027. Va però premiato per quanto dimostrato e quei "soli" 1,3 milioni a stagione che guadagna oggi saranno ritoccati. Si andrà a parlare diLa volontà da ambo le parti c'è tutta, il 77 georgiano sta bene ai piedi del Vesuvio e non ci si vorrà privare di un talento del genere.- Nel frattempoImprobabile possa accadere qualcosa già nel mercato di gennaio, ma a luglio bisogna aspettarsi l'arrivo di offerte.e potrebbe giocare sempre più al rialzo, forte del 17º posto nell'ultimo Pallone d'Oro, del lungo contratto in essere e del premio di MVP nella scorsa stagione. Nei prossimi colloqui si potrebbe aprire un discorso anche sue se dovesse presentarsi questo scenario cambierebbero anche le condizioni del rinnovo. Il rischio per i tifosi del Napoli è che arrivi a fine stagione la cifra monstre che potrebbe far vacillare il presidente.. Insomma, un po' di estimatori in giro per l'Europa li ha.