Tra due giorni gli azzurri saranno in campo contro la Salernitana e Spalletti rischia di dover rinunciare a quello che è uno dei suoi giocatori chiave.LO STOP - Kvaratskhelia ha saltato Napoli-Cremonese di martedì per influenza. Ieri il georgiano ha lavorato solo in palestra e oggi da Castel Volturno non arrivano buone notizie. Kvara, infatti, oggi è rimasto a casa a scopo precauzionale.