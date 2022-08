Il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club azzurro: "Quando ero in Georgia mi veniva detto sempre che Napoli è una bellissima città. E' la mia prima volta in Italia e ne sono rimasto impressionato perché Napoli è una città incredibile, bellissima, e la gente ama il calcio. Quando ero in taxi vedevo la gente attorno con le bandiere del Napoli, a Napoli il calcio è una vera passione. Sono qui perché voglio crescere e vincere dei titoli. Voglio dare il mio contributo, aiutare la squadra e magari vincere dei titoli".