Arrivato a gennaio 2020, il rendimento di Demme con la maglia del Napoli ha vissuto una parabola discendente. Con l'infortunio nel ritiro dello scorso anno e l'arrivo di Spalletti ha trovato pochissimo spazio, anche in virtù dell'esplosione di Lobotka in mediana.



Scivolato in fondo alle gerarchie, adesso è subentrato un nuovo problema. Demme, infatti, ha riportato una infrazione del cuboide del piede sinistro nel corso dell'allenamento di giovedì. Un mese di stop per il tedesco che ha fatto nascere una vera e propria polemica social pubblicando una Instagram Story in cui ha scritto: "Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo, però il momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha saputo gestire se stesso. Il passato non si può cambiare, però il futuro sì. Stay positive". Riferimento chiaro ad un compagno di squadra che è intervenuto in maniera dura causandogli l'infortunio.