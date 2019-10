Come riporta Il Mattino, l'ad del Napoli, Andrea Chiavelli, è stato ascoltato per l'inchiesta di false fatture sulla compravendita di calciatori. Il processo ha interessato più club di Serie A. Fin da subito Chiavelli ha chiarito che il club fa firmare un atto di trasparenza: "Con questo ogni consulente dichiara di non avere alcun rapporto con il calciatore da contrattualizzare. Per il resto non facciamo i detective". Nello specifico De Laurentiis è a giudizio per l'operazione che portò Emanuele Calaiò dal Siena al Napoli nel 2013.