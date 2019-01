Oggi il Napoli incontra l'agente di Allan. Come riporta Sky Sport, l'entourage del calciatore parlerà con la società partenopea per capire meglio come muoversi per il futuro. A Castelvolturno Eduardo Uram, l'agente dell'ex Udinese, parlerà con Giuntoli e Ancelotti, con la società che ribadirà la volontà di non cederlo, valutando anche un aumento dell'ingaggio.