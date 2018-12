Agustín Almendra è uno dei giocatori seguiti dal Napoli per il futuro. Il classe 2000 è finito nel mirino de direttore sportivo Giuntoli, che vuole bruciare la concorrenza degli altri club europei. Adrián Rouco, agente del calciatore, ha negato ai microfoni di Tuttonapoli un’imminente chiusura dell’affare: “Non c’è nulla di concreto. Il Boca, per ora, non vuole cederlo. Affare praticamente definito? Che io sappia, sono solo indiscrezioni giornalistiche. Chiamate da Boca o Napoli? No, non mi ha chiamato nessuno. A gennaio non si muoverà e non ci sono stati contatti con altri club”.