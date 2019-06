Secondo il Corriere dello Sport: "Mario Giuffredi, il manager napoletano di Hysaj, non parlerà neanche sotto tortura, ma gli è arrivata una telefonata che gli ha spalancato un mondo, quello dei «colchoneros», che lusinga. Poi ci sono le strategie del mercato, valgono per tutti, per chi acquista, per chi cede, per chi ha interessi legati ad un calciatore che a Napoli ha sofferto e che a un certo punto ha deciso di cambiare: «Cerco nuove esperienze» ha detto Hysaj qualche giorno fa, in realtà insegue anche un clima migliore, dopo aver sentito l’insofferenza del San Paolo al minimo appoggio sbagliato. E’ arrivato il momento di cambiare, succede nel calcio e persino nella vita, e l’Atletico Madrid è una possibilità per Hysaj, una concreta «via di fuga» che si potrà spalancare quando esisteranno le condizioni".