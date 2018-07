Chus Llorente, fratello e agente di Fernando, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 delle voci sul possibile approdo dell'ex Juventus a Napoli: "Non sappiamo nulla, al momento non ci ha contattato nessuno. Certo, saremmo onorati di trattare con gli azzurri perché parliamo di un top club del calcio italiano".



SU ANCELOTTI - "E' uno dei più grandi allenatori al mondo".



SUL RINNOVO CON IL TOTTENHAM - "No, sicuramente non rinnoveremo il contratto con gli Spurs a scadenza nel 2019".