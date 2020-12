I rapporto tra Arek Milik e il Napoli sono ai minimi storici. Il giocatore è stato messo fuori rosa dopo aver rifiutato sia rinnovo che cessione alle condizioni del Napoli e ora si trova a dover trovare squadra quanto prima per non essere costretto a rinunciare ai prossimi Europei con la sua Polonia.



David Pantak, agente di Milik, è arrivato a Napoli per trattare la cessione del suo assistito. Juventus e Atletico Madrid le due squadre maggiormente interessate, anche se c'è una grossa distanza economica, con il Napoli che continua a chiedere 18 milioni di euro mentre il giocatore a giugno si libererebbe a parametro zero. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.