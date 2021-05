Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato del momento d'oro del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte: "Sono molto contento del fatto che Matteo sia rientrato nel gruppo dell’Italia, sono convinto che possa starci. Nei primi 6 mesi di Conte non ha giocato molto, poi è andato a Napoli. Sapevo che era una questione di ambientamento e sono felice per lui. Soffriva tanto per non andare in Nazionale, io so cosa cerca un ct della Nazionale e l’attaccamento è fondamentale. È importante come titolare o comunque nel gruppo, c’è senso di appartenenza e lui lo ha sempre avuto, soffriva molto ma ha sempre lavorato con serenità, tranquillità e poche chiacchiere. Il resto sta a zero: lavorare, lavorare, lavorare. Per adesso è in questo ristretto gruppo, speriamo che ci sia anche nel definitivo".



SU CONTE E SPALLETTI - "Spalletti? Non abbiamo avuto modo di parlarne, Matteo è concentrato sulla Nazionale. Con Conte aveva avuto qualche problema, semplicemente però su aspetti tattici. Spalletti l’ha fatto crescere, come anche Gattuso. Sicuramente gioca con un modulo confacente alle caratteristiche di Matteo. È un grande amico e grande allenatore, non c’era miglior tecnico per sostituire Rino, che sono sicuro farà una grande carriera".