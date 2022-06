Mancano pochi giorni e il calciomercato aprirà ufficialmente. Eppure c'è chi si è già mosso in anticipo, comeIl mercato degli azzurri non finirà qui, tutt'altro: Giuntoli dovrà lavorare in un'estate che sa tanto di rivoluzione. Alcune trattative sono indirizzate, come quella diIn un certo senso queste due sono anche collegate, dato che la partenza dell'esterno romano sbloccherebbe l'arrivo dello spagnolo.L'ex Inter non sente la fiducia attorno a sé e quindi la cessione oggi sembra essere la soluzione migliore per tutti. Non è un segreto che piaccia al Valencia e che ritrovare Gattuso sia tra i desideri del calciatore.La volontà da parte del Valencia è quella di accontentare il neoallenatore ma bisognerà fare anche bene i conti perché al momento la situazione economica non è delle più rosee., ma potrebbe essere presa in forte considerazione anche l'opzione di(non diritto)- Il Napoli ha bisogno di fare un po' di spazio lì davanti. C'è l'addio ufficiale di, sostituito da. La storia non cambia, esce uno, entra uno. Andare in sovrannumero non è tra i piani del presidente azzurro, così prima di poter affondare il colpo Deulofeu occorrerà qualche altra cessione.piace a Monza e Salernitana, ma nessun'offerta fino ad oggi è pervenuta al Napoli., come detto, cerca la chiusura in tempi brevi al Valencia. Peròanche da un altro addio più imminente, quello di. Il contratto del belga, come è noto, scadrà tra soli tre giorni e il rinnovo sembra un miraggio.Tutto starà nel vedere diverse situazioni sbloccarsi e da lì arriverà l'effetto domino.