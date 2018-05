Elvis Basanovic, agente di Rok Vodisek, contattato da CalcioNapoli24.it apre al trasferimento: "Non posso fare nomi, ma al 90% il mio assistito giocherà in Italia nella prossima stagione".

Il Napoli può chiudere l'operazione a parametro zero: Vodisek ha il contratto in scadenza il prossimo 31 maggio e gli azzurri avrebbero superato la concorrenza di Samp e Sassuolo.