Sahr Senesie, agente di Amin Younes, a CalcioNapoli 24: "Sta lavorando bene, è felice a Napoli ed è in attesa di una possibilità per giocare. Ha già mostrato l’anno scorso che è un grande giocatore e lo farà anche questa stagione. Perché non ha giocato finora? Questa domanda andrebbe fatta ad Ancelotti, Amin sta lavorando duro per essere negli 11 titolari, deve avere pazienza e continuare ad impegnarsi. Rinnovo? Stiamo parlando con Cristiano Giuntoli, non è un qualcosa di sicuro, ma ne stiamo parlando. Napoli è uno dei club migliori al mondo, sarebbe bello che diventasse parte di questo splendido gruppo".