A Radio Marte, Giulio Marinelli, membro dell'entourage dell'azzurro (in prestito al Frosinone) Alessio Zerbin ha parlato così del futuro dell'attaccante:



"Può giocare in Serie A con un potenziale di alto livello, ha la cilindrata per far bene in Serie A. Ha fatto 8 reti da esterno, francamente ne potrebbe fare anche di più. Se migliorerà in fase di conclusione ci riuscirà. Giocare nel Napoli? Sarebbe più facile che giocare in una squadra di livello inferiore, perché no. ".