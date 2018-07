Per il ruolo di terzo portiere in casa Napoli, c'è in lizza anche Francesco Bardi del Frosinone, assistito da Mario Giuffredi, manager di Elseid Hysaj ed Alberto Grassi. Ne parla il Corriere dello Sport: "L’esterno albanese, stando a quanto dichiarato da Giuffredi qualche giorno fa, sarà al centro di un discorso relativo al rinnovo del contratto (con eliminazione della clausola, proprio come nel caso di Zielinski). Il centrocampista, invece, colleziona richieste in Italia e all’estero, ma il Napoli vorrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto e diritto di contro riscatto. In sintesi, come nella stagione precedente alla Spal"