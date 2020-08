Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Vincenzo Pisacane, procuratore degli azzurri Insigne, Tutino e Contini. Queste le sue parole:- "L'augurio è quello che possa diventare importante al Napoli. Restare qui significa giocarsela, è un gran portiere che potrà diventare un grande campione. È un terzo giovane e di livello, del 1996 ed è giusto che provi a ritagliarsi i suoi spazi al Napoli. Tutto dipenderà da come Nikita approccerà la stagione. Se il ragazzo è convinto che riuscirà a fare 15-20 partite a stagione, allora cambia tutto. Io sono davvero convinto che possa giocarsela con Meret ed Ospina. Per me è il portiere del futuro per il Napoli".INSIGNE - "Mi auguro possa consacrarsi a livello europeo. Già la stagione scorsa ha dimostrato di essere in ottima forma, poi vediamo cosa accadrà durante la prossima. Che Lorenzo abbia sbagliato qualche gol è vero, ma solo chi non fa non sbaglia. Ha preso una quantità incredibile di pali. È stata un'annata davvero incredibile. L'Europeo con la 10 dell'Italia? Il ragazzo è talmente tranquillo in tutto che a volte stupisce anche me. Lorenzo non soffre mai la pressione e per lui sarà soltanto un motivo di orgoglio, anziché emozione o che altro".- "Interesse di altri top club verso Lorenzo? È normale che un giocatore come lui possa avere apprezzamenti. Mi sembra una cosa normale, sarebbe illogico il contrario. È un campione, se ci fossero club non interessati vorrebbe dire che qualcosa non va. So che ci sono tante voci di mercato, le ho lette, ma non voglio commentarle.- "Entrambi stanno mostrando il loro valore in questo ritiro con il Napoli. Le decisioni dell'allenatore arriveranno alla fine e starà a loro farsi trovare pronti tutti i santi giorni".