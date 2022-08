Prossimo rivale del Napoli in Champions League, l’Ajax ha archiviato in fretta la pratica Utrecht. In trasferta, i lancieri hanno ottenuto un comodo 2-0 siglato da Berguis e Brobbey.



Si tratta della quarta vittoria in altrettante gare per la squadra di Amsterdam che ora è solitaria in prima posizione nella classifica dell’Eredivisie. Nessun minuto in campo per Lucca, così come per Antony ormai destinato al Manchester United. Vince anche il Psv, 6-1 in casa dell’Excelsior, e resta in scia. È ora a -3 ma con una partita da recuperare.