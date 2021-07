Nono giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sono scesi in campo questa mattina per la sessione d'allenamento.



Prima fase di torello e attivazione, per poi passare alla partitina con le porte piccole. Successivamente esercizi sulla rapidità e lavoro sui calci piazzati. Non si sono allenati con la squadra Palmiero (infortunato), Malcuit e Manolas. Il primo ha fatto personalizzato in palestra, mentre il secondo in parte in campo e in parte in palestra sempre da solo.