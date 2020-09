Secondo giorno di allenamento a Castel Volturno per il Napoli che è tornato al lavoro dopo il ritiro precampionato in Abruzzo. Ecco il report da parte della SSC Napoli riguardo la seduta mattutina:



La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2. Primo allenamento in azzurro per Andrea Petagna, mentre sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Fabián e Rrahmani. Il gruppo, dopo una serie di torelli ha svolto esercitazioni tattiche per reparti. Successivamente lavoro tattico in gruppo. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Malcuit ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Petagna ha effettuato tutti i test medici in mattinata e poi ha svolto allenamento personalizzato in campo.