Il Napoli continua a lavorare per il delicato impegno di domani contro l'Atalanta. La squadra oggi ha svolto la consueta seduta mattutina d'allenamento presso il Training Center di Castel Volturno. Ecco il report:



La squadra ha iniziato la sessione con una serie di torelli a gruppi. Successivamente lavoro tattico diviso per reparti. Di seguito seduta tecnica e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie, palestra e lavoro differenziato sul campo per Insigne.