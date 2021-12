Il Napoli si prepara per affrontare l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Giovedì al Maradona arriverà il Leicester e Spalletti deve fare ancora i conti con gli infortunati. Ecco le ultime da Castel Volturno con il report dell'allenamento di oggi:



Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto esercizi su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto. Fabián ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Insigne ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Manolas ha svolto l’intera seduta in gruppo. Anguissa personalizzato in campo. Terapie per Koulibaly e Lobotka.