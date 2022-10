Vigilia di Champions per il Napoli di Luciano Spalletti che domani scenderà in campo alla Johan Cruijff Arena per affrontare l'Ajax in vista della terza giornata per la fase a gironi della massima competizione europea.



Allenamento mattutino a Castel Volturno prima della partenza direzione Amsterdam. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e di torello. Assente Osimhen, ancora alle prese con l'infortunio. Ha indossato una vistosa fasciatura, invece, Amir Rrahmani per il problema che si porta dietro dal match di San Siro contro il Milan lo scorso 18 settembre.