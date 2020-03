Il Napoli è tornato in campo questa mattina per la seduta. Ecco il report del club:



"Lavoro personalizzato per Elmas. Malcuit si è allenamento in campo e in palestra, Koulibaly ha lavorato in campo svolgendo parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Llorente, Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra".