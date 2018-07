Marco Rose, allenatore del Salisburgo, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Stefan Lainer, esterno difensivo seguito dal Napoli.



Queste le sue dichiarazioni: "Qualunque giocatore della scorsa stagione ha un valore incredibile per noi. Vogliamo provare quest'anno a mantenere unita la squadra nel miglior modo possibile. Ma il mercato dei trasferimenti è ancora aperto fino alla fine di agosto. Forse qualcos'altro potrebbe accadere in un modo o nell'altro. Quindi ora non voglio dire nulla di fondamentale, nel calcio le cose spesso girano molto velocemente".