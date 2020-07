Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'amico e giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba. La notizia di giornata riguarda un possibile inserimento da parte del West Ham per il giocatore ed ecco arrivare le parole del giornalista-amico a riguardo:



“Victor si sta godendo le vacanze a Lagos e sta giocando con gli amici a calcio. Mi ha detto che è tutto ok. West Ham? È tutta una bugia. Non c’è nessuna offerta da parte del West Ham al Lille. Secondo lui è una bugia e non ne sa assolutamente nulla. Napoli si godrà le qualità di Victor e faccio una previsione: farà meglio di Cavani a Napoli”.