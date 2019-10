Secondo l'analisi della Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly, Allan, Arkadiusz Milik e Piotr Zielinski sono i 4 calciatori che stanno rendendo molto meno delle attese: “Quelli che non si riconoscono più. Cioè quei giocatori che da anni sono precisi punti di riferimento in azzurro e ora invece stanno incontrando diverse difficoltà. Sia chiaro, nessuna voglia di creare capri espiatori, perché i diretti interessati sono i primi a non essere soddisfatti del rispettivo rendimento. Ma aiutare a focalizzare le cose che non vanno può essere utile alla ripresa, visto che questo Napoli in campionato ha lasciato un po’ troppi punti per strada ma nulla è perduto. Mentre in Champions il cammino è positivo, nonostante il mezzo passo falso in Belgio”