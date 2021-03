Il pareggio di Reggio Emilia contro ilè bruciato tanto ale ai napoletani. In particolar modo a, che da capitano e avendo giocato una grande partita ha visto sfumare tutto per delle disattenzioni incredibili da parte die soprattutto, che ha regalato il rigore ai neroverdi a tempo ormai scaduto.Domenica Insigne, dopo una doppietta e un'altra strepitosa prestazione, è stato sostituito a 11' dalla fine da Gattuso. Al suo posto è entratoSpunta l'audio, con il capitano azzurro che si rivolge così al portoghese:La paura di rivivere quei momenti c'era, ma fortunatamente per il Napoli e per Insigne non si è ripetuto l'episodio. IL VIDEO: