Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato assolto nel processo sull'uso di fatture per operazioni inesistenti. Fabio Fulgeri, il suo avvocato penalista, è intervenuto a Radio Marte per un commento a caldo sulla questione: "Giustizia è fatta, siamo molto contenti per l’assoluzione del presidente De Laurentiis, contavamo che andasse a finire in questo modo. Ho sentito De Laurentiis, era ovviamente contentissimo".



LA SPIEGAZIONE - "Il giudice - spiega l’avvocato - ha riconosciuto le ragioni della difesa, abbiamo sempre sostenuto l’assenza di qualunque meccanismo preordinato a frodare il fisco. La vicenda era relativa all’acquisto di Calaiò dal Siena. Si chiedeva se il procuratore sportivo avesse dovuto emettere la fattura nei confronti del calciatore o della società, ma il procuratore Calleri ha effettivamente svolto una attività per la società che ha acquistato il calciatore, del resto Calaiò come è noto ha giocato realmente col Napoli".



OSIMHEN - "Siamo sereni anche su questa indagine, la società ha sempre operato nella legalità, non ci sono comunque novità su questa vicenda".